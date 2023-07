Pallanuoto | Carlo Silipo | “Oggi non si è visto il vero Setterosa | mancata la forza per reagire completamente”

(Di giovedì 20 luglio 2023) Parole amare, quelle didopo la sconfitta dell’Italia ai Mondiali 2023. Ilesce sconfitto per 16-12 dal confronto con la Grecia: dovrà affrontare gli ottavi di finale prima di riuscire a giocarsi i quarti, eventualmente contro gli Stati Uniti. Così il coach azzurro dal sito della Federnuoto: “Nel primo tempo siamo andati subito in affanno su ogni loro ripartenza. Abbiamo preso cinque reti di cui tre in controfuga. Abbiamo reagito, ma c’èlaper per farlo. Ora faremo un’analisi approfondita prima dell’ottavo di finale. Non so se il problema sia psicologico, ma non siamo mai stati nel vivo della partita che avevamo preparato bene alla vigilia“.femminile, Mondiali 2023: Grecia-Italia 16-12. Le elleniche ...

Alle 3.30 ora italiana, a dare spettacolo sarà il Setterosa di Carlo Silipo, impegnato contro la Grecia nella sfida per in primato nel girone della pallanuoto femminile.

Il Setterosa incappa nella prima sconfitta ai Mondiali 2023 di pallanuoto femminile: a Fukuoka, in Giappone, le azzurre cedono alla Grecia, vittoriosa per 16-12, nella terza giornata del Girone C.