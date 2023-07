Il bilancio dei morti delle piogge monsoniche di quest'anno inè salito a, mentre sono 185 le persone rimaste ferite. Lo ha reso noto oggi l'Autorità nazionale per la gestione dei disastri (Ndma), precisando che nelle ultime 24 ore due persone sono ......time payments through TerraPay's interoperable network across all wallets in Bangladesh &, ... With access to an extensive network of 7.5Bn+ bank accounts, 2.1Bn+ mobile wallets, across...... Bulgaria, Kosovo, Grecia, Turchia, Russia, Georgia, Tagikistan, Iran, Afghanistan e. Il ... 1.acquisiti localmente in 11 Paesi, con l'Italia in testa con 723 casi segnalati localmente. Da ...

Pakistan: 112 morti per piogge monsoniche da inizio stagione ... Agenzia ANSA

Il bilancio dei morti delle piogge monsoniche di quest'anno in Pakistan è salito a 112, mentre sono 185 le persone rimaste ferite. (ANSA)