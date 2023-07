Pagine di fine estate Le novità da non perdere a settembre in libreria

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 20 luglio 2023) Thierry Lodé, Accoppiamenti bestiali. Storia del piacere sessuale Il sesso rappresenta l’ultimo enigma della biologia. Il suo posto nell’evoluzione resta un mistero e il suo funzionamento colleziona paradossi. Ha soltanto l’obiettivo di garantire efficacemente la riproduzione? E quale funzione svolge il piacere sessuale? Con Thierry Lodé scopriamo che, quando si tratta di piacere o di riproduzione, anche gli animali non umani danno prova di grande fantasia: strategie di seduzione, parate nuziali, liti di coppia, fedeltà e infedeltà, masturbazione, omosessualità… Viene da chiedersi se il piacere sessuale sia soltanto un semplice prodotto dell’evoluzione o non sia invece il propulsore che contribuisce a interrelazioni originali e alla biodiversità animale. Thierry Lodé insegna Ecologia evolutiva ed è direttore di ricerca all’Università di Rennes. Sferepp. 250 In ...