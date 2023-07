Oro mondiale per la staffetta mista azzurra di fondo

(Di giovedì 20 luglio 2023) FUKUOKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Arriva il primo oro per la spedizione italiana ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. Al Seaside Momochi beach è la 4×1500 di, con la debuttante Barbara Pozzobon e tre quarti di squadra campione d'Europa e bronzouscente – Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri – a salire sul gradino più alto del podio. Gli azzurri trionfano con l'arrivo solitario di SuperGreg che tocca in 1h10'31?2 prima di risalire sul pontone e abbracciare i compagni di squadra. L'ultimo a cedere è stato l'ungherese David Bethlem (1h10'35?2), che non tiene il passo del capitano azzurro che ora si concederà un paio di giorni di riposo prima di settarsi in modalità piscina per 800 e 1500. Terza l'Australia in 1h11'26?7, che al tocco lascia fuori dal podio la Germania campione uscente da cinque edizioni. Questo è un oro mai ...

Italia d'oro nella staffetta 4x1,5 km ai Mondiali di nuoto Agenzia ANSA

L'Italia conquista l'oro nella staffetta 4x1,5 km in acque libere ai Mondiali di Fukuoka. Protagonista, dopo l'argento nella 5 chilometri, un ritrovato Gregorio Paltrinieri che chiude il super lavoro ...Tra correnti, meduse, tronchi e schiuma l'Italfondo pesca un oro mai nuotato. Il titolo di chiusura al Seaside Momochi beach di Fukuoka è l'Italia campione ...