Oristanio | «Ringrazio per l’opportunità | grande motivazione!»

(Di giovedì 20 luglio 2023) Gaetanoè passato ufficialmente dall'Inter al Cagliari a titolo temporaneo. Il giocatore, lo scorso anno in prestito al Volendam, ha rilasciato le sue prime parole da calciatore rossoblu. MOTIVATO – Queste le prime parole di Gaetanoda nuovo giocatore del Cagliari, dopo l'ufficializzazione arrivata nel pomeriggio di oggi, arrivate sui canali ufficiali del club: «Voglio ringraziare la società e il mister per questa opportunità, sono molto motivato per questa esperienza e per questa avventura. Darò il massimo per la maglia, ci vediamo allo stadio presto e forza Cagliari».