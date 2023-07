Operazione antidroga | 10 arresti fra Toscana e Liguria

(Di giovedì 20 luglio 2023) Dieci persone sono state arrestate, in esecuzione di misure di custodia cautelare, nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla squadra mobile della questura di Massa Carrara. Per un undicesimo indagato disposto invece dalla magistratura di Massa Carrara l'obbligo di firma

Da www.repubblica.it sei tonnellate di cocaina trovate a bordo di un peschereccio Maxinell'Agrigentino: i cinque componenti dell'equipaggio del motopesca 'Ferdinando d'Aragona' sono stati arrestati ed e' stato sequestrato ......e la somma di 6 mila euro quanto rinvenuto e sequestrato dal personale della Polizia di Stato dei Falchi della Squadra Mobile della Questura capitolina in una duplice. La prima ...Confesercenti Bologna plaude con forza al successo dell'contro lo spaccio di droga messa a segno con 21 arresti dagli agenti della Questura di Bologna nel Quartiere della Bolognina, come in quelli del Navile, del Pilastro e di San Donato. Erano ...

Operazione antidroga a Trapani, eseguite 17 misure cautelari Agenzia ANSA

All'alba del 20 luglio i carabinieri del Comando provinciale di Fermo hanno fatto scattare l'operazione antidroga "Retail". Nei guai è finita una banda italo albanese che gravitata tra Porto Sant'Elpi ...Dieci persone sono state arrestate, in esecuzione di misure di custodia cautelare, nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla squadra mobile della questura di Massa Carrara. Per un ...