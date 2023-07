Oltre 5 | 3 tonnellate di cocaina sequestrate su un peschereccio in Sicilia | fermato l’equipaggio

(Di giovedì 20 luglio 2023) Un sequestro dida record in, il più importante mai eseguito in tutta Italia. A bordo di unsono state trovate5,3di. La droga, destinata al mercato italiano, avrebbe fruttato850 milioni di euro. L’imbarcazione è stata bloccata e scortata fino a Porto Empedocle, nell’Agrigentino, dove ha ormeggiato, dalle motovedette d’altura della Guardia di Finanza. Le cinque persone del– un italiano, due tunisini, un francese e un albanese – sono state sottoposto a fermo su ordine della Dda di Palermo. Erano tutte a bordo del“Ferdinando d’Aragona” del compartimento marittimo di Reggio Calabria. I fermati sono il comandante del moto; ...

Peschereccio con oltre 5 tonnellate di droga, 5 in manette Quotidiano di Sicilia

