Offrono a Fabrizio Corona file riservati su Messina Denaro | arrestati un maresciallo e un politico

(Di giovedì 20 luglio 2023)suAvevano pianificato di vendere oltre 700sulla cattura del boss Matteoutilizzando come intermediario l’ex paparazzo: protagonisti della vicenda ildei carabinieri Luigi Pirollo, in servizio al nucleo Operativo della Compagnia di Mazara del Vallo, e il consigliere comunale Giorgio Randazzo, entrambi finiti agli arresti domiciliari dopo un’indagine effettuata dagli stessi carabinieri di Palermo e di Trapani. Il militare è accusato di accesso abusivo a un sistema informatico e la rivelazione di notizie riservate, mentre il ...

- - > . Un maresciallo dei Carabinieri e un consigliere comunale della provincia di Trapani sono stati arrestati per il tentativo di vendere aCorona documenti ancora coperti da segreto investigativo sulle fasi immediatamente successive all'arresto del boss Matteo Messina Denaro. Nella stessa inchiesta sono state eseguite ...Hanno tentato di vendere al fotografoCorona, la cui casa milanese è stata perquisita, documenti segreti sulle indagini sulla cattura di Matteo Messina Denaro: per questo per un carabiniere e un politico di Mazara del Vallo sono ...AGI - Un maresciallo dei Carabinieri e un consigliere comunale della provincia di Trapani sono stati arrestati per il tentativo di vendere aCorona documenti ancora coperti da segreto investigativo sulle fasi immediatamente successive all'arresto del boss Matteo Messina Denaro . Nella stessa inchiesta sono state eseguite ...

Offrono a Fabrizio Corona file riservati su Messina Denaro, arrestati un politico ed un carabiniere RaiNews

Caso Messina Denaro. Hanno tentato di vendere al fotografo Fabrizio Corona documenti segreti sulle indagini sulla cattura del boss: per questo per un carabiniere e un politico di Mazara ...Il carabiniere Luigi Pirollo e il politico Giorgio Randazo hanno tentato di vendere documenti segreti sula cattura di Matteo Messina Denaro.