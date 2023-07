Offrono a Corona file riservati su Messina Denaro | arrestati un maresciallo e un politico

Leggi su agi

(Di giovedì 20 luglio 2023) AGI - Fabrizio"era particolarmente attivo" dopo la cattura di Matteo, a caccia di un "scoop pazzesco" da potere rivedere. Lo scrive il gip di Palermo Alfredo Montalto, che ha disposto gli arresti domiciliari deldei carabinieri Luigi Pirollo e del consigliere comunale Giorgio Randazzo, il primo per accesso abusivo al sistema informatico e violazione del segreto d'ufficio, il secondo per ricettazione per aver tentato di vendere all'ex re dei paparazzisulla cattura di Matteo. Un movente economico certo, che non esclude quello "complottistico" su cui la procura, pur definendolo 'ardito', ha disposto comunque approfondimenti. Certo per il giudice, innanzitutto, è il tentativo posto in ...