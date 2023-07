Offrono a Corona file riservati su Messina Denaro | arrestati maresciallo e politico

(Di giovedì 20 luglio 2023) I carabinieri hanno perquisito la casa milanese del fotografo, indagato per ricettazione nell'ambito dell'inchiesta a carico di un carabiniere e di undi Mazara del Vallo: cercavano di vendere materiale riservato sulla cattura del boss Matteoacquisito illegalmente dal sistema informatico dell'Arma

Sono state le intercettazioni disposte a carico di Fabrizioa dare input all'inchiesta. Dopo la cattura dell'ex latitante, il fotografo venne in possesso di una serie di audio di chat tra il ...Quest'ultimo ha contattatoe ha cercato di vendergli i documenti top secret. Poi, su indicazione dello stesso fotografo si è rivolto a Moreno Pisto, direttore del quotidiano online Mow, ...... a sopresa e inaspettatamente, birre come Perlenenbacher, birra Lidl, e la birra Coop hanno superato marchi più noti come, Heineken, Stella Artois, Beck's, Bud, Carlsberg, eanche l'...

Offrono a Corona file riservati su Messina Denaro, arrestati - Notizie ... Agenzia ANSA

File riservati sulla cattura di Messina Denaro, erano quelli che un carabiniere e un politico di Mazara del Vallo hanno tentato di vendere all'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Per i due sono stati ...Hanno tentato di vendere al fotografo Fabrizio Corona, la cui casa milanese è stata perquisita, documenti segreti sulle indagini sulla cattura di Matteo Messina Denaro: per questo per un carabiniere e ...