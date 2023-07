Obbligo o verità | la spiegazione del finale del film

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ilhorror sovrannaturaledel 2018 dimostra come undalle sfumature adolescenziali, con il solo scopo di intrattenere tra jump scares e morti gratuite, riesca ad avere unriflessivo e, a suo modo, significativo. La pellicola diretta da Jeff Wadlow non si distingue né per la narrazione, né per le interpretazioni o per le morti originali, ma riesce nell’ultimo atto a dare il toccoperfetto a una serata in cui le portate principali si sono ripetute. Come protagonisti deltroviamo Lucy Hale, Tyler Posey, Markie Cameron, Penelope Amari e Brad Chang nei panni di un gruppo di studenti che si stanno godendo una vacanza in Messico prima della laurea. Le cose sfuggono di mano quando, avvicinati da uno sconosciuto che gli propone di ...