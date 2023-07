(Di giovedì 20 luglio 2023) Sei persone sono state arrestate e otto sono rimaste ferite nelledi ieri in, che si sono svolte per lo più in modo pacifico, contro il governo della presidente Dina Boluarte: lo ...

Sei persone sono state arrestate e otto sono rimaste ferite nelledi ieri in Perù, che si sono svolte per lo più in modo pacifico, contro il governo della presidente Dina Boluarte: lo ha riferito in tv il ministro dell'Interno, Vicente Romero. Il ...... che sono stati messi sotto pressione dalle temperature record che continua a provocare...sulle misure vigenti di tutela dai picchi di calore e sull'analisi e valutazione di eventuali...Già nel 2002, Bush aveva parlato della possibilità di "azioni preventive" per neutralizzare leminacce dei gruppi terroristici Vai alla Fotogallery

Nuove proteste in Perù, 6 arresti e 8 feriti Agenzia ANSA

Sei persone sono state arrestate e otto sono rimaste ferite nelle nuove proteste di ieri in Perù, che si sono svolte per lo più in modo pacifico, contro il governo della presidente Dina Boluarte: lo h ...In Iraq l'ambasciata svedese a Baghdad è stata data alle fiamme prima dell'alba nel corso di una manifestazione organizzata dai sostenitori del leader religioso Moqtada Sadr alla vigilia di un nuovo ...