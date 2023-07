Nuoto | Mondiali 2023 | tutti gli italiani in gara giorno per giorno in corsia Calendario | date | orari | tv

(Di giovedì 20 luglio 2023) Signore e signori, pronti a sincronizzare gli orologi? Dal 23 al 30 luglio idiin piscina di Fukuoka (Giappone) saranno tra gli eventi principali di questa estate sportiva. La rassegna iridata sarà una tappa importante in vista della stagione che poi porterà alle Olimpiadi di Parigi 2024, ricchissima di eventi a precedere la rassegna a Cinque Cerchi. In casa Italia si è reduci da annate nelle quali la squadra del Bel Paese è stata in grado di aggiornare con costanza incredibile il primato di medaglie ottenute nelle competizioni più importanti. Neia Gwangju (Corea del Sud) del 2019, arrivarono 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi. L’anno scorso a Budapest questo risultato era stato polverizzato, visti i 5 ori, 2 argenti e 2 bronzi, con record nel numero di vittorie, podi e anche finalisti. Quest’anno potrebbe essere più ...

...la 25 km che è stata depennata dai. Si è dovuta reinventare velocista. È stata 5nella 5 km e questa è stata la sua prima staffetta: "Non potevo chiedere di più, è la prima volta chela ...Abbiamo sognato tante volte di vincere l'oro aicome squadra e finalmente ci siamo riusciti". "Contentissima" anche Barbara Pozzobon: "È la prima volta chela staffetta e ho ...tra, atletica leggera, scherma, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio , appuntamento a Fukuoka, in Giappone, per i campionatiWorld Aquatics . Un evento che metterà in palio ...

Mondiali di nuoto Fukuoka: Italia oro nella staffetta 4x1,5 km la Repubblica

Di Redazione Sport A Fukuoka Bertocchi prende male la rincorsa e sbaglia nella gara dal trampolino da un metro. Finisce in lacrime: «Mi tremavano le gambe, ero troppo nervosa»… Leggi ...L'Italia conquista l'oro nella staffetta 4x1,5 km in acque libere ai Mondiali di Fukuoka. Protagonista, dopo l'argento nella 5 chilometri, un ritrovato Gregorio Paltrinieri che chiude il super lavoro ...