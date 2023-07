Nuoto di fondo | Gregorio Paltrinieri trascina la staffetta mista all’oro mondiale a Fukuoka!

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 luglio 2023) La chiusura del cerchio. Un bagliore nella notte italiana è arrivato dallo specchio d’acqua (torbida e calda) del Seaside Momochi Beach Park di Fukuoka (Giappone), sede dei Mondiali 2023 didi. Mancava l’oro alla squadra italiana in questa rassegna iridata e, dopo l’argento e il bronzo della 5 km maschile, il metallo più pregiato è diventato realtà nella. Nella 4x1500m il quartetto azzurro ha ottenuto il primo successo iridato in questo format e il terzo della storia, ricordando l’ultimo sigillo del 2002 a Sharm el-Sheikh, in Egitto. 21 anni sono trascorsi dall’ultima affermazione e questa è una bella emozione per tutto il gruppo delle acque libere che non aveva iniziato nel migliore dei modi questa avventura nipponica, visto il rendimento nelle 10 km. La prova d’insieme è stata perfetta. ...