Nuoto di fondo | Gregorio Paltrinieri ammette | “Volevo tornare a casa Questo è l’oro che ci mancava”

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 luglio 2023) Un oro, un argento e un bronzo. La Nazionale italiana delin acque libere ha chiuso così i Mondiali 2023 a Fukuoka (Giappone).il metallo più pregiato alla spedizione tricolore ed è stata la staffetta mista a regalare questa grande gioia. Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza esono stati gli artefici dirisultato, che l’Italia non otteneva da 21 anni, ricordando l’ultima affermazione a Sharm el Sheik, in Egitto. Una prestazione di squadra molto convincente in cui, in ultima frazione, ha posto il suo marchio, mettendo in mostra una condizione in crescendo, dopo le tante difficoltà della 10 km. Il carpigiano affronterà le gare in vasca anche con uno spirito diverso. Argento e bronzo sono andati all’Ungheria e ...