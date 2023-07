Nuoto di fondo | arrivo il primo oro per l’Italia ai Mondiali nella staffetta mista!

(Di giovedì 20 luglio 2023) La chiusura del cerchio. Un bagliorenotte italiana è arrivato dallo specchio d’acqua (torbida e calda) del Seaside Momochi Beach Park di Fukuoka (Giappone), sede dei2023 didi. Mancava l’oro alla squadra italiana in questa rassegna iridata e, dopo l’argento e il bronzo della 5 km maschile, il metallo più pregiato è diventato realtàmista.4x1500m il quartetto azzurro ha ottenuto ilsuccesso iridato in questo format e il terzo della storia, ricordando l’ultimo sigillo del 2002 a Sharm el-Sheikh, in Egitto. 21 anni sono trascorsi dall’ultima affermazione e questa è una bella emozione per tutto il gruppo delle acque libere che non aveva iniziato nel migliore dei modi questa avventura nipponica, ...

Italia delle meraviglie. La staffetta del 4X1500 mista (due uomini e due donne) vince l'oro ai campionati di Fukuoka con Barbara Pozzobon. "Non potevo chiedere di più, è la prima volta che vinco la staffetta." "Contentissima" anche Barbara Pozzobon: "È la prima volta che vinco la staffetta e ho conquistato l'oro." Tutto pronto per la staffetta mista 4x1500m di nuoto di fondo dei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Ultima gara delle acque libere riservata alle squadre: due uomini e due donne.

Medaglia d'argento per Gregorio Paltrinieri nella 5km di fondo ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka, in Giappone. Il campione carpigiano, infatti, si è piazzato secondo. Le acque ai mondiali di Fukuoka 2023 si tingono d'azzurro. La 4x1500 team eventi è d'oro, dopo ventuno anni, grazie a una prestazione scintillante.