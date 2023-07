Nuoto artistico | Italia in Finale nel libero a squadre Cina svetta nei preliminari

(Di giovedì 20 luglio 2023) Calato il sipario suideldi questa edizione 2023 dei Mondiali di. Alla Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), erano venti le compagini che ambivano alla top-12 per approdare allain programma domani alle 12.30ne. Ebbene l’, rappresentata in vasca da Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Isotta Sportelli, Enrica Piccoli, Sofia Mastroianni, Lucrezia Ruggiero, Francesca Zunino e da Giulia Vernice ha ottenuto il settimo punteggio nell’overall di 233.1010, di cui 116.1510 negli elementi e 116.9500 nell’impressione artistica. Qualche errore è stato ravvisato dalla giuria e i temuti base mark ci sono stati, considerato che l’esercizio era accreditato con 45.99 come grado di difficoltà, a cui poi è ...

Seconda medaglia italiana nelai Mondiali di sport acquatici in svolgimento a Fukuoka (Giappone), e anche stavolta marcata decisamente Fiamme oro . Nella finale del tecnico a squadre le azzurre hanno compiuto l'...Si chiude con lo spettacolo delalle 12.30 con la finale del doppio libero femminile con le azzurre Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero. La gara sarà trasmessa in diretta da Rai Sport ...In questa edizione: - Tutti vogliono Morata, ora c'è anche la Juventus - Caos tra B e C, possibile slittamento dei campionati - Mondiali Pallanuoto, due su due del Settebello -, argento azzurro nel tecnico a squadre - L'Ippodromo Snai si prepara per l'Europeo di salto a ostacoli mc/gtr Condividi questo articolo: Sponsor

Di Redazione Sport A Fukuoka Bertocchi prende male la rincorsa e sbaglia nella gara dal trampolino da un metro. Finisce in lacrime: «Mi tremavano le gambe, ero troppo nervosa»… Leggi ...Un oro, un argento e un bronzo. La Nazionale italiana del nuoto in acque libere ha chiuso così i Mondiali 2023 a Fukuoka (Giappone). Mancava il metallo più pregiato alla spedizione tricolore ed è stat ...