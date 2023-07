Nordcorea | Washington condanna ultimo lancio missili balistici

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 luglio 2023), 20 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il portavoce del Dipartimento di Stato americano hato l'didella Corea del Nord, avvenuto ieri dopo che gli Stati Uniti hanno inviato un sottomarino in grado di trasportare armi nucleari nell'area per la prima volta da decenni. "Questi lanci sono una violazione di molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Sono una minaccia contro i vicini della Corea del Nord e contro la comunità internazionale", ha detto Matthew Miller durante una conferenza stampa. "Rimaniamo impegnati in un riavvicinamento diplomatico con la Corea del Nord, così come nel nostro impegno per la difesa della Corea del Sud e del Giappone", ha aggiunto Miller. Il missile è stato lanciato nelle prime ...