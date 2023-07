NOOS | QUARTA PUNTATA | I GHIACCI DEL NORD DEL CANADA | LE NAVI DA CROCIERA E IL RITORNO DI ROBERTO CINGOLANI

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 20 luglio 2023) Inizia con immagini straordinarie tra ideldelil quarto appuntamento con il programma di Alberto Angela: “– L’avventura della conoscenza”, in onda giovedì 20 luglio alle 21.25 su Rai 1. Qui una mamma orsa con i suoi cuccioli inizia una marcia alla ricerca di cibo per sfamare sé stessa e i piccoli. La fame, il freddo, i predatori sono i pericoli che la famigliola dovrà affrontare per garantirsi la sopravvivenza. Si andrà poi a Ravenna, presso l’Ospedale di Santa Maria delle Croci, per visitare uno dei reparti all’avanguardia nella terapia del dolore. Quanto ci piace sgranocchiare un sacchetto di patatine? Sicuramente ci dà una piacevole sensazione di appagamento. Eppure, come spiegherà la nutrizionista Elisabetta Bernardi, patatine e gelati sono vere e proprie “trappole alimentari”, che ci ...