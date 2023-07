Noos – L’Avventura della Conoscenza | le anticipazioni sulla quarta puntata del 20 luglio

Alberto Angela torna con una nuova puntata di 'della conoscenza' , il programma di divulgazione che spazia dalle più importanti novità scientifiche nei campi della medicina, della genetica, delle neuroscienze, della biologia, ...Alberto Angela si prepara ad accompagnare il pubblico, stasera su Rai1 in prima serata, attraverso la quarta puntata didella conoscenza . Non un'accoglienza assai calorosa quella che gli spettatori stanno riservando al programma di divulgazione scientifica che ha di fatto preso il posto di ...Inizia con immagini straordinarie tra i ghiacci del Nord del Canada il quarto appuntamento con il programma di Alberto Angela: 'della conoscenza', in onda giovedì 20 luglio alle 21.25 su Rai 1. Qui una mamma orsa con i suoi cuccioli inizia una marcia alla ricerca di cibo per sfamare sé stessa e i piccoli. La ...

Noos - L'avventura della conoscenza con Alberto Angela: anticipazioni quarta puntata Today.it