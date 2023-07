In diretta da Rimini, l'amichevole tra la Nazionale Cantanti e il Golden Team a sostegno della Romagna ATTUALITA'/DOCUMENTARI Su Rai Uno dalle 21.20- L'della conoscenza. Inizia con ...I programmi in chiaro" L'della conoscenza, ore 21:25 su Rai 1 Alberto Angela alla conduzione di un programma di cultura e divulgazione scientifica. Non sono una signora, ore 21:20 su ...18 luglio 2023 - Giovedì 20 luglio alle ore 21,20 su Rai 1, sul nuovo programma '- L'della conoscenza', diretto da Alberto Angela , andrà in onda un servizio sul Centro di Terapia Antalgica dell'Ausl Romagna, Hub regionale per il trattamento del dolore cronico, ...

Noos - L'avventura della conoscenza con Alberto Angela: anticipazioni quarta puntata Today.it

Dai grandi ghiacciai del Nord del Canada, a Samantha Cristoforetti che ci porta su Marte: cosa vedremo stasera a Noos di Alberto Angela.Inizia con immagini straordinarie tra i ghiacci del Nord del Canada il quarto appuntamento con il programma di Alberto Angela: "Noos - L’avventura della conoscenza", in onda giovedì 20 luglio alle ...