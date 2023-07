Non riesce più a tornare a riva per le onde | bambina di 10 anni annega in mare

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 20 luglio 2023) Si sono tuffate innonostante il vento e lee non sono più riuscite a. Unadi 10è mortata oggi pomeriggio nello specchio didi Porto Alabe, a Tresnuraghes nell’Oristanese. Ricoverata in ospedale con una sindrome damento la sorella di 15; visitata anche l’altra sorella di 17, che non avrebbe avuto conseguenze. Sul posto il 118...