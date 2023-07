“Non mollare” Natalia Paragoni | foto dall’ospedale | ricoverata al nono mese di gravidanza

(Di giovedì 20 luglio 2023)e Andrea Zelletta aspettano la prima figlia e ormai il momento del parto è arrivato. RI due si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne. La giovane influencer era già lì prima dell’arrivo di Andrea Zelletta, come corteggiatrice dell’altro tronista Ivan Gonzalez. Poi ha deciso poi di continuare la sua partecipazione al programma passando dalla parte delle corteggiatrici del modello pugliese, ritrovandosi a essere la sua scelta. Quandoha annunciato ai fan di essere in dolce attesa ha dichiarato di essere estremamente emozionata. Una decisione presa di comune accordo con il compagno Andrea Zelletta, ma arrivata un po’ presto rispetto ai loro programmi. Dopo il grande dolore di un aborto,ha portato a termine la ...

E questa cosa delmai è la stessa che mi accompagna tutt'oggi. Penso sia una cosa che ci portiamo dietro entrambi ancora oggi. Ricordo quei momenti con estremo amore, però appunto, come ...Ci siamo lasciati quindi con l'impegno diun millimetro, anzi di rafforzare le iniziative rivolte ad un possibile salvataggio. Per il Cobas Roberto AprileIl brano invita l'ascoltatore a ballare e divertirsi, afermarsi mai eanche quando le cose sembrano impossibili. Inoltre la canzone solleva alcune domande importanti sulla vita, come ...

Lepore a Zaki: non mollare, Bologna è con te 24Emilia

Romelu Lukaku, scaricato dall’Inter e dal Chelsea, attende di conoscere il proprio destino. Ad Allegri piacerebbe per l’attacco ma troppi sembrano i problemi da risolvere in breve tempo perché vada ...Per il brasiliano prestito oneroso a 2 milioni, il diritto di riscatto balla tra 18 e 20. Italiano esulta. Turco a un passo dal Salisburgo per 4 milioni ...