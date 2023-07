No alle sanzioni | sì agli affari

(Di giovedì 20 luglio 2023) In tutto il mondo, i Paesi che oggi si oppongono alla Russia sono appena 46. Le altre nazioni scelgono la neutralità (se non l’aperto appoggio a Mosca) o il business con il Cremlino. Perché la verità è che Vladimir Putin è un pària solo per l’Occidente, altrove - dalla Cina all’India, dal Brasile all’Africa - resta un prezioso interlocutore, dal quale comprare petrolio e molto altro. Il colpo d’occhio guardando il planisfero fa impressione: i Paesi dipinti di rosso, che applicano lealla Russia per l’invasione dell’Ucraina, sono appena 46. Il resto è una marea di grigio dall’America Latina all’Asia passando per l’Africa. Nazioni che preferiscono la neutralità e glise non l’appoggio a Mosca. Eppure l’ultimo voto dell’assemblea delle Nazioni unite del 24 febbraio, un anno dopo l’invasione, ha condannato l’aggressione con 141 Stati a ...

...in arrivo in discussione ai parlamento stiamo valutando modifiche al fine di inasprire le...interrogazioni parlamentari sulle misure per favorire l'accesso degli animali di affezione...Proprio in queste ore l'Ue ha impostoa 12 persone e cinque organizzazioni accusate di "... Una pena pesantissima, che si sommerebbealtre per le quali il dissidente è già stato condannato ...Lesenza precedenti imposte alla Russia in seguito all'operazione militare speciale in ... Da parte sua, Washington ha escluso di poter garantire una scortanavi ucraine. "Dalla ...

Russia: l'UE proroga le sanzioni in risposta all'aggressione militare ... Consilium.europa.eu

Prima di tutto, patente sospesa o revocata per chi commette l’odioso reato dell’abbandono degli animali. Poi, impegno a promuovere l’accesso alle spiagge per gli amici a quattro zampe. E infine, migli ...Per difendere asini e pecore usano recinzioni elettrificate e cani da guardia. Ma per i carabinieri forestali queste misure non sono legali ...