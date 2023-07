Nikita Pelizon | lo sketch con il tassista infiamma i social | c’entra la sua canzone

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 20 luglio 2023) Successo senza fine per: la cantante protagonista di un simpatico siparietto sui: cosa è accaduto Perè tempo di raccogliere i frutti della sua faticosa semina. La showgirl infatti continua a godersi il momento fortunato dopo la vittoria al GF Vip dello scorso aprile. Nelle ultime settimane la modella originaria di Trieste ha lanciato il suo singolo Mojito, che i fan stanno facendo circolare alla velocità della luce e che sta riscuotendo successo e approvazioni in gran parte dell’Italia, ma non solo. E questa mattina la cantante è stata protagonista di un simpatico siparietto in taxi, invitando ila cercare sul web il suo brano per riprodurlo in auto. “Angels stiamo facendo un ottimo lavoro” ha scrittoringraziando i ...