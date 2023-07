Nicolas Bedos | l' attore e regista francese accusato di stupro da tre donne

(Di giovedì 20 luglio 2023)è statodida tre, dopo l'incidente del 1° giugno in cui l'avrebbe messo la mano sul pube di una vittima in un club parigino. L'è attualmente oggetto di un'ulteriore indagine giudiziaria pere violenza sessuale, dopo che trehanno depositato le loro denunce presso presso il procuratore di Parigi. La notizia di questa indagine è emersa dopo una bomba mediatica pubblicata dall'agenziaMediapart. Il rapporto di Mediapart cita quattro, di cui due hanno scritto una lettera al procuratore, portando all'apertura di un'indagine ...

Nicolas Bedos: l'attore e regista francese accusato di stupro da tre ... Movieplayer

