Sui problemi con i tifosi parigini e la sua permanenza al Psg,ha sottolineato di avere un contratto e di sperare di continuare a giocare a Parigi: "Finora nessuno me l'ha detto, sono ......nuovo percorso e cercare di vincere il prossimo Mondiale visto quanto successo in Qatar dove...di qualche innesto specialmente in attacco dove serve il grande colpo per non rimpiangere l'...In sintesi Messi se ne è già andato, Mbappé sta facendo di tutto per andarsene epure. Posto che si trovi una squadra che se lo prenda alle cifre che pagano a Parigi Il Paris Saint ...

Neymar e l'addio di Messi al Psg 'non sono stati anni facili'

"Nelle ultime settimane aveva dei dubbi e me lo ha detto che andava via. Messi ha vinto tutto. La sua famiglia è stata molto sotto pressione negli ultimi due anni al PSG. Lo capisco e orfa sta in post ...A Parigi c'è aria di smobilitazione e dopo l'addio di Lionel Messi, che al Paris Saint-Germain non si è mai sentito troppo a suo agio, potrebbero presto arrivare anche gli addii degli altri due attacc ...