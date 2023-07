Neymar | 'Dopo l'eliminazione ai Mondiali ho pianto per 5 giorni | volevo lasciare la Nazionale'

ha descritto la sua sensazionel'eliminazione dai Mondiali: "Ho pianto per circa cinque giorni di fila. Fa molto male, il tuo sogno scompare improvvisamente così. Preferirei di gran lunga ...Test fisici per valutare le loro condizionile vacanze. Un paio d'ore durante le quali ha ... Mbappé ha abbracciato affettuosamente, col quale ha avuto più che qualche screzio in passato. ...Quello di essere il primo film DC Comics a uscireil disastroso flop di The Flash a cui si ... dove è tra l'altro molto nota per essere stata la fidanzata del calciatore, cosa che tra ...

Neymar: "Dopo il KO con la Croazia ho pianto 5 giorni di fila. Volevo lasciare la Nazionale" TUTTO mercato WEB

In un’intervista con il giornalista Casimiro Miguel, trasmessa su YouTube, Neymar chiude alle voci sul suo futuro: "Spero di giocare al Psg ...O Ney, fuori da febbraio per l'infortunio alla caviglia destra che l'ha costretto ad operarsi, è tornato ad allenarsi agli ordini di Luis Enrique. Ecco le sue parole ...