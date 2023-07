New York | una donna crea uno “spettacolo” in metropolitana | probabilmente senza rendersene conto

(Di giovedì 20 luglio 2023) Immaginate di trovarvi nella metro. Siete lì, come al solito, andando a scuola, a lavoro o indaffarati in qualche commissione; nella migliore delle ipotesi siete seduti, nella peggiore vi trovate a lottare per un cm quadrato e a contatto con sconosciuti perché il vagone è stracolmo. All’improvviso qualcosa cattura la vostra attenzione. Qualcosa di inaspettato. L'articolo

Eppure, durante il convegno, tenuto con l'ex sindaco diBill De Blasio e il responsabile nazionale ambiente Pd Annalisa Corallo , svolto davanti a trecento persone all'interno dell'...Google sta sperimentando un prodotto che usa l' intelligenza artificiale per scrivere articoli giornalistici , e ne ha dato una prima dimostrazione ai manager diTimes, Washington Post e Wall Street Journal. Il prodotto, conosciuto all'interno di Google con il nome di Genesis , è in grado di prendere informazioni e generare news. Secondo quanto ...Google sta sperimentando un prodotto che usa l'intelligenza artificiale per scrivere articoli giornalistici, e ne ha dato una prima dimostrazione ai manager diTimes, Washington Post e Wall Street Journal. Il prodotto, conosciuto all'interno di Google con il nome di Genesis, in grado di prendere informazioni e generare news. Secondo quanto riporta ...

New York: scambi in positivo per Constellation Energy Borsa Italiana

Le città verticali. A 'Casa Italia', condotto da Roberta Ammendola su Rai Italia e RaiPlay, l’ultima tendenza nelle grandi città, soluzioni architettoniche per superare il problema del consumo del suo ...Ice Spice ha parlato con il rapper canadese Drake e ha rivelato che l’ha aiutata a fare da mentore in tutto il settore.