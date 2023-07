Netflix sta togliendo l' abbonamento gratis con pubblicità

(Di giovedì 20 luglio 2023) Dopo il Canada, via all'opzione senza costi anche nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Nel frattempo lo stop al divieto delle password porta in dote 5,9 milioni di utenti in più in tre mesi

La competizione nel settore dello streaming è sempre più intensa ecercando nuovi modi per generare ricavi, come il lancio di un abbonamento base più economico con pubblicità e la stretta ...... in una fase di avvio in cui gli investitori erano più interessati all'espansione a livello globale diche ai suoi ricavi. Successivamente con la fine della pandemia le cose erano cambiate, ...Il colosso dinonvivendo un bel periodo. Se da una partecercando di trovare una soluzione per restare a galla a causa di una crisi economica mai vista prima " e il problema sulla condivisione ...

Per Netflix il divieto di condividere le password sta funzionando Il Post

L’ampliamento del numero di utenti raggiungibili con gli annunci resta una delle priorità del colosso dello streaming ...Netflix, il noto servizio di streaming, ha recentemente preso una decisione che sta scatenando reazioni furiose tra i suoi utenti. Dopo aver eliminato, il mese scorso, il piano più economico senza… Le ...