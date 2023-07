Netflix cancella i piani per la tariffa ridotta senza pubblicità in USA e UK

(Di giovedì 20 luglio 2023)ha eliminato ibasic, cioè le tariffe ridotte, negli USA e Regno Unito spingendo gli utenti ai nuoviscontati con annunci pubblicitari.ha deciso dire il suo piano di streaming più economiconegli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il piano Basic, che prevedeva un costo di 9.99 dollari al mese negli Stati Uniti e 6.99 dollari al mese nel Regno Unito, non è più disponibile per i nuovi abbonati nei rispettivi paesi. Verranno conservati solo iBasic preesistenti, ma solo "fino a quando non si cambia piano o non siil proprio account". L'eliminazione del piano Basic diha lo scopo di spingere i clienti ...

, inoltre, ha dato un taglio alla condivisione degli account tra persone di nuclei familiari diversi, che possono continuare a farlo con una spesa di 7,99 dollari in piu' al mese. Dopo la ...Masters of the Universe -l'adattamento live action Dopo l'allontanamento di Sony,era entrata in campo per salvare l 'adattamento live action di Masters of the Universe , ...L'ultimo tentativo consarebbe naufragato per problemi di budget, che avrebbe superato i 200 milioni di dollari. Il via alle riprese era stato previsto per febbraio 2023. I produttori hanno ...

Masters of the Universe: Netflix cancella il film live action dopo aver speso 30 milioni Movieplayer

La nuova serie animata Pokemon Concierge in arrivo su Netflix parlerà ad un target più ampio analizzando problematiche profonde.Tra aprile e giugno Netflix ha guadagnato circa 5,9 milioni di nuovi abbonamenti, secondo la società soprattutto grazie alla recente introduzione del divieto per gli utenti di condividere la password ...