Nel residence per anziani la festa della musica | “Esempio di integrazione attiva”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 20 luglio 2023) Bergamo. Successo per laorganizzata da Domitys Quarto Verde, struttura del centro di Bergamo (via Pinamonte da Brembate, 5) che offre una nuova vita autonoma e indipendente agli over 65. Dalle 19,30 di mercoledì (19 luglio), i ragazzi e le ragazze di Università Canta, progetto nato durante il primo lockdown da Covid-19 da un’idea di Laura Pesenti, vocal coach e direttrice del coro degli studenti dell’Università degli Studi di Bergamo, hanno animato una serata con cena edal vivo, proponendo un ricco repertorio di canzoni tra le più belleitaliana e internazionale del passato e del presente. “Sin dalla sua apertura, Domitys Quarto Verde si è presentato alla cittadinanza come uno spazio per la comunità: ecco la nostra vera anima, mai smentita – ...