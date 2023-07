Nave con 5 3 tonnellate di cocaina nel mare di Sicilia | 5 arresti

(Di giovedì 20 luglio 2023) PALERMO (ITALPRESS) – La Guardia di finanza di Palermo ha proceduto al sequestro di oltre 5,3di, il più ingente mai eseguito in Italia. Arrestate cinque persone.I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo e della componente aeronavale del Corpo, nell'ambito di un articolato dispositivo di contrasto ai traffici illeciti via, hanno portato a termine un'eccezionale operazione di servizio che ha portato, al momento, al fermo di un italiano, due tunisini, un francese ed un albanese. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura – Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, di 5 soggetti, in seguito al sequestro di un'imbarcazione e di oltre 5,3di. “Si tratta del più importante sequestro dimai eseguito sull'intero territorio ...

Non solo, perché il ministero della Difesa russo avrebbe avvertito che qualunqueda carico si ...Luminita Odobescu si dice convinta che la Russia intende provocare una crisi alimentare globale...Il peschereccio è stato scortato al porto di Porto Empedocle (Agrigento) mentre la 'madre',un equipaggio composto da 15 soggetti di nazionalità ucraina, turca e azera, è stat scortata da ...... in primis migliorare il trasporto su ferro per collegare meglio le due regioniil resto della Penisola; migliorare quello vial'acquisto dei traghetti Ro - Ro (Roll - on/Roll - off) e ...

Arrivata in porto la nave con i migranti - Telegranducato di Toscana Granducato TV

PALERMO (ITALPRESS) – La Guardia di finanza di Palermo ha proceduto al sequestro di oltre 5,3 tonnellate di cocaina, il più ingente mai eseguito in Italia. Arrestate cinque persone.I Finanzieri del Co ...Operazione aeronavale di successo: sequestrati 5,3 tonnellate di cocaina nel Mar Mediterraneo. Nell'ambito di un'operazione aeronavale di successo nel ...