Nave con 5 3 tonnellate di cocaina nel mare di Sicilia | 5 arresti

(Di giovedì 20 luglio 2023) PALERMO (ITALPRESS) – La Guardia di finanza di Palermo ha proceduto al sequestro di oltre 5,3di, il più ingente mai eseguito in Italia. Arrestate cinque persone.I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo e della componente aeronavale del Corpo, nell’ambito di un articolato dispositivo di contrasto ai traffici illeciti via, hanno portato a termine un’eccezionale operazione di servizio che ha portato, al momento, al fermo di un italiano, due tunisini, un francese ed un albanese. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura – Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, di 5 soggetti, in seguito al sequestro di un’imbarcazione e di oltre 5,3di. “Si tratta del più importante sequestro dimai eseguito sull’intero territorio ...

In ogni caso, l'intenzione di Mosca è di voler fermare in modo più attivo qualsiasimercantile ...la guerra che non vede tregua all'orizzonte, l'Occidente spinge sul sostegno militare a Kiev: ...Nel frattempo, la 'madre' è stata bloccata mentre tentava di riprendere il largo,direzione Turchia. I militari hanno poi scortato il peschereccio al porto di Porto Empedocle, mentre l'altra ...Il peschereccio è stato condotto presso il porto di Porto Empedocle, nell'Agrigentino, mentre la "madre",equipaggio composto da 15 persone di nazionalità ucraina, turca e azera, è, al ...

Agrigento, fermata nave con sei tonnellate di cocaina a bordo: cinque arresti Sky Tg24

Danilov, capo del Consiglio di Sicurezza ucraino: «I soldati devono fare i conti con gli enormi campi minati dai russi. La controffensiva non sarà facile, subiremo perdite» ...Un sequestro di cocaina da record in Sicilia, il più importante mai eseguito in tutta Italia. A bordo di un peschereccio sono state trovate oltre 5,3 tonnellate di cocaina. La droga, destinata al merc ...