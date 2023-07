(Di giovedì 20 luglio 2023) Sono stati chiesti venti anni diper Alexeiche dal 2021 è rinchiuso in una colonia penale, privato delle visite dei famil... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Navalny rischia vent’anni di carcere: il Cremlino cerca la condanna esemplare Il Foglio

L’oppositore russo è rinchiuso in una colonia penale dal 2021 ed è di fatto un prigioniero politico. La punizione che è stata chiesta per quelle che Putin considera le sue malefatte ha un obiettivo: s ...L’oppositore sta già scontando pene per oltre undici anni. La sentenza del processo a porte chiuse è attesa per il 4 agosto.