Navalny | ' la guerra in Ucraina è la più stupida del secolo'

(Di giovedì 20 luglio 2023) Lainè "la piùe insensata del XXI": lo ha dichiarato l'oppositore russo Alexeynel suo intervento in tribunale in un processo considerato di matrice politica e ...

Lain Ucraina è "la più stupida e insensata del XXI secolo": lo ha dichiarato l'oppositore russo Alexeynel suo intervento in tribunale in un processo considerato di matrice politica e che ......48 Casa Bianca conferma, Kiev sta usando le bombe a grappolo 19:07 Aiea: "Nessun segno di mine a Zaporizhzhia ma manca accesso ai tetti" 18:56: 'in Ucraina la più stupida del secolo' ...20 lug 16:42: "Lain Ucraina è la più stupida del secolo" Lain Ucraina 'è la più stupida e insensata del XXI secolo'. Lo ha dichiarato l'oppositore russo Aleksej, nel ...

Navalny, chiesti 20 anni di carcere. L'oppositore di Putin: «Guerra in Ucraina la più stupida del secolo» ilmessaggero.it

La guerra in Ucraina è "la più stupida e insensata del XXI secolo": lo ha dichiarato l'oppositore russo Alexey Navalny nel suo intervento in tribunale in un processo considerato di matrice politica e ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 512. La Casa Bianca ha confermato, dopo le anticipazioni del Washington Post, che le forze ucraine hanno iniziato a usare le munizioni a grappolo statunitensi nel ...