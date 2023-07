Navalny | chiesti altri 20 anni di prigione per l' oppositore di Putin

(Di giovedì 20 luglio 2023) 'Alexeisconti 20di carcere in caso in un carcere di massima sicurezza'. Lo ha chiesto il pubblico ministero del processo che vedeaccusato di 'estremismo'. Questo è uno dei ...

Lo ha annunciato Ivan Zhdanov, amico di. E'stato lui ad aggiungere che per l'oppositore di Putin si debba prevedere la pena in una colonia a regime speciale. Come si sa, il processo si svolge ...20 anni di reclusione per il dissidente russo Alexei, accusato di 'estremismo' : lo riferisce Ivan Zhdanov, uno dei principali collaboratori dell'oppositore, precisando che la ...Come riporta il sito indipendente russo Meduza , quest'ultimo processo a carico di, considerato tra i principali oppositori di Vladimir Putin , lo vede accusato di aver creato una "comunità ...

L’oppositore sta già scontando pene per oltre undici anni. La sentenza del processo a porte chiuse è attesa per il 4 agosto.La procura russa ha chiesto una condanna a 20 anni di carcere per l'oppositore Alexei Navalny, sotto processo con l'accusa di 'estremismo'. Il critico del Cremlino sta già scontando una condanna a ott ...