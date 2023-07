(Di giovedì 20 luglio 2023) Uno stralcio dell'intervento fatto dadavanti al pubblico ministero che per lui ha chiesto 20 anni di carcere, per 'estremismo'. Parole che sono un atto d'amore per la: 'La mia...

Navalny ai giudici: “La mia Russia sta annaspando in una pozzanghera di sangue” Globalist.it

La mia Russia sta annaspando in una pozzanghera di fango o sangue, con le ossa rotte, con una popolazione povera e derubata, e decine di migliaia di persone che sono morte nella guerra più stupida e i ...La procura ha chiesto 20 anni di carcere per Alexey Navalny con l'accusa di estremismo. Le parole dell'oppositore alla Corte.