Napoli su Danso | offerta da 12 milioni di euro per il difensore del Lens

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ilsi muove deciso nel calciomercato e fa un’di 12diper ilaustriaco Kevin. Nel frattempo, il club azzurro lavora per sfoltire la rosa con diversi trasferimenti in vista. Calciomercato. Ilè deciso a rinforzare la difesa e Kevin, ilcentrale austriaco del, è il nome più caldo. Secondo le ultime notizie, il club partenopeo avrebbe offerto 12diper il, preferito dal tecnico Garcia per sostituire Kim, recentemente passato al Bayern Monaco. Il direttore sportivo del, Marcello Meluso, sta lavorando intensamente per sfoltire la ...

Secondo quanto riportato dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, è Kevindel Lens il primo nome in casaper il post Kim. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieKevinprimo nome delper la difesa, con il club azzurro che è alla ricerca del sostituto di Mik Min - Jae, visto che manca solo l'ufficialità per il passaggio del coreano al Bayern Monaco. ...Commenta per primo E' stato un sabato di ordinaria follia per i tifosi delin chiave mercato: una volta assodato il passaggio di Kim al Bayern Monaco , non ancora ...il nome dell'austriaco...

Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: è Danso il nome nuovo per la difesa ilmattino.it

Il Mattino dedica la parte sportiva alle ultime dal ritiro del Napoli, dal post Kim alla prima amichevole stagionale.Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale di alto livello, il nome dell'austriaco sarebbe in cima alla lista.