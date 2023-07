Napoli | sei gol nella prima uscita stagionale da campioni d’Italia FOTO 

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiamichevole delcampionea Dimaro Folgarida contro l’Anaune Val di Non, squadra trentina. Finisce 6-1 ladegli azzurri. Al netto di un avversario di modesto valore, il primodi Garcia ha espresso bel gioco nel corso dei 90 minuti tenendo sempre in mano il pallino del gioco. A segnare il primo gol della stagione azzurra è stato Matteo Politano che ha trasformato in rete un calcio di rigore al 21?. Tre minuti dopo ci ha pensato Vergara, centrocampista dellavera azzurra, a raddoppiare il vantaggio con un tiro incrociato e preciso. Il secondo tempo è iniziato con qualche cambio da parte di Garcia e ulteriormente in discesa: Cioffi ha trasformato in rete di testa un cross ...