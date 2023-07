A volte ritornano, idee che possono tornare attuali. L'ultima, per ladel, si chiama Maxence Lacroix, anni 23, difensore francese di proprietà del Wolfsburg , contratto in scadenza nel 2025, una occasione di mercato che può diventare concreta nei prossimi ...... circa 6 mila ogni 100 mila abitanti, più di Roma e. In un contesto di generale diminuzione ... Come non è un diritto girare armati, neanche per. Cosa che, invece, in tanti ragazzi della ...... e dal campione italiano della, Leonardo. Valore della gara: 5,3 milioni di euro. L'... specie nelle grandi città, come Milano, Roma, Bologna, Torino e. E in taluni casi non è stato ...

Napoli: in difesa si valuta Lacroix, a centrocampo c'è una nuova idea... Corriere dello Sport

Il Napoli si muove deciso nel calciomercato e fa un'offerta di 12 milioni di euro per il difensore austriaco Kevin Danso.Nome nuovo per il centrale che prenderà il posto del coreano, piace il francese che gioca nel Wolfsburg accostato agli azzurri già mesi fa ...