Napoli | il retroscena Koulibaly-PSG e l’offerta da 70 milioni di euro | perché sfumò l’affare col club francese

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tra i titolarissimi della scorsa stagione che sono andati via c’è Kalidou. Il nigeriano, infatti, era approdato in Premier League, al Chelsea, e non ha mai nascosto il desidero di una nuova avventura e il bisogno di nuove sfide da affrontare. Dopo un solo anno, però, l’ex difensore partenopeo è andato via accettando la L'articolo