Napoli | il preferito di Garcia per il colpo a centrocampo

Commenta per primo Boubakary Soumaré è il profilo di centrocampista che più piace a Rudi Garcia. Il centrocampista 24enne è retrocesso la scorsa stagione con il Leicester in Premier League e ...Commenta per primo Ancora non ci sono novità per il nuovo portiere dell'Empoli . Il profilo ideale edalla società toscana è Elia Caprile di proprietà del Bari, ma promesso sposo delche poi dovrebbe prestarlo in azzurro. La proprietà fra Bari eè la stessa, ma ancora non è ...... 60mila i biglietti macinati nella prima mezz'ora dalla messa in vendita per le date di(8 ...pullman di Eventi in Bus Visita il sito di www.eventinbus.com e verifica se il tuo concerto...

Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: è Danso il nome nuovo per la difesa ilmattino.it

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.(ANSA) - NAPOLI, 20 LUG - Il Napoli ha battuto 6-1 in una partita amichevole disputata nello stadio di Carciato i dilettanti dell'Anaune Val di Non. Le reti sono state segnate da Politano ...