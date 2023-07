Napoli-Anuane | Mario Rui capitano alla prima amichevole In campo tanti giovani

(Di giovedì 20 luglio 2023) La stagione delriparte con lacontro la. Rudi Garcia mette inil suo 4-3-3 coninsieme ai veterani Juan Jesus,Rui e Politano. In mezzo alsi rivede Demme, insieme a Vergara e Spavone. Non disputeranno l’gran parte degli azzurri i protagonisti dello scudetto: Meret, Gollini, Lozano, Zielinski, Ostigard, Simeone, Osimhen, Zedadka, Raspadori, Lobotka, Rrahmani, Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Di seguito la formazione ufficiale.(4-3-3): Contini; Zanoli, Folorunsho, Juan Jesus,Rui (cap); Vergara, Demme, Spavone; Politano, Ambrosino, Zerbin. All. Garcia. A disposizione: Turi, Idasiak, Obaretin, Olivera, ...

C'era grande curiosità per scoprire il primo undici titolare scelto da Rudi Garcia. Il tecnico del Napoli, per la prima amichevole stagionale contro l'Anaune Val di Non in quel di Dimaro, come ...