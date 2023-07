Napoli-Anaune Val di Non | Orari e Canali della Diretta TV e Streaming

(Di giovedì 20 luglio 2023)Val di Non. La prima uscita dei campioni d’Italia, dal ritiro di Dimaro.tv e. NOTIZIE CALCIO. Il, squadra campione d’Italia, affronta la sua prima partita amichevole del ritiro estivo contro l’Val di Non. L’incontro avrà luogo allo Stadio Comunale di Dimaro, con calcio d’inizio previsto per le ore 18. La partita sarà trasmessa insu Sky. Il neo tecnico del, Rudi Garcia, affronterà la sua prima sfida contro il club dilettante dell’, che rappresentava anche il primo matchscorsa stagione. Garcia ha iniziato il percorsosua squadra con i riservisti, in attesa dell’ingresso dei ...

Avversari i dilettanti dell'Val di Non. Formazione sperimentale per ilche ha iniziato il ritiro con molti giovani della Primavera e con i nazionali arrivati solo tre giorni fa e ...Ilgiocherà il primo test amichevole sul campo di Carciato nel ritiro di Dimaro giovedì 20 luglio alle 18:00. L'avversaria della squadra di Rudi Garcia sarà l'Val di Non.

