Napoli-Anaune 6-1 | le voci dei tifosi ai microfoni di Claudia Mercurio

Ilaffronta l'Val di Non in occasione della prima amichevole stagionale nel ritiro di Dimaro . Quella contro la squadra che milita nell'Eccellenza trentina, è la prima partita sotto la ...Buona la prima per ildi Rudi Garcia, che nel test amichevole inaugurale sul campo di Carciato nel ritiro di Dimaro ha sconfitto l'Val di Non con il punteggio di 6 - 1 . Vittoria mai in discussione ...Prossimo appuntamento contro la Spal Ilcampione d'Italia in campo oggi, giovedì 20 luglio alle 18.00, contro l'Val di Non. La partita, la prima della stagione con il nuovo allenatore Rudi Garcia, si svolgerà a Dimario dove la ...

Napoli-Anaune 6-1: è di Politano il primo gol della nuova stagione ilmattino.it

Napoli - Anaune 6-1 highlights e gol: ecco le principali immagini e i gol della vittoria in amichevole della squadra di Rudi Garcia.Puntuale il commento della SSC Napoli dopo la vittoria in amichevole contro l'Anaune, buona prestazione degli azzurri.