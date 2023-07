Napoli | ADL e i rinnovi | 7 milioni a Osimhen | si prova a blindare anche Kvara

...ufficialmente alinformazioni per Stanislav Lobotka. Il giocatore però è fresco di rinnovo contrattuale fino al 2027 con ingaggio da 3,5 milioni di euro più bonus. A tale richiesta, però,...Calciomercato- Le sirene arabe suonano di nuovo in Serie A, questa volta dritti in casa partenopea. Mercato, arabi su Lobotka: la reazione diSecondo quanto infatti riferisce Tuttomercartoweb , l'Al Ahli ha chiesto ufficialmente alinformazioni per Stanislav Lobotka fresco di un rinnovo ...La Gazzetta scrive: 'Al - Ahli su Lobotka: no di. Il club arabo ha chiesto informazioni alper Stanislav Lobotka: i partenopei hanno dichiarato il centrocampista incedibile'. Lobotka è ...

Napoli, Lozano a colloquio con ADL: può restare ma ad una condizione DailyNews 24

Durante il ritiro del Napoli a Dimaro, Lobotka ha risposto a un tifoso che gli ha chiesto di un suo trasferimento alla Juve redazionejuvenews Come tutte le squadre di… Leggi ...Ospite in studio di TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.