(Di giovedì 20 luglio 2023) La ragazza è statada un tir in via Variante 7 bisfaceva, unadi Marigliano () è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Nola. L’incidente è avvenuto questa mattina in via Variante 7 bis. La ragazza è statada un tir in transito. Il camionista si è fermato e ha chiesto soccorso. La ragazza è stata trasferita in codice rosso nell’ospedale di Nola, indi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna insieme al personale del 118 L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

La ragazza è stata investita da un tir in via Variante 7 bis Investita mentre faceva jogging, unadi Marigliano () è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Nola. L'incidente è avvenuto questa mattina in via Variante 7 bis. La ragazza è stata investita da un tir in transito. Il ...E' stata investita da un tir mentre faceva jogging ed ora è ricoverata in gravi condizioni. E' avvenuto a Marigliano, in provincia di. Da una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, intervenuti sulla Variante bis insieme al personale del 118, sembra che il camionista si sia fermato ed ...La ragazza trasferita in codice rosso all'ospedale di Nola, il camionista si è fermato a prestare ...

Napoli, 23enne investita mentre fa jogging: è in pericolo di vita Adnkronos

ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Lacroix del Wolfsburg è il nuovo nome per la difesa: il Napoli valuta l'affare. Secondo quanto testimoniato dal quotidiano, il ...(Adnkronos) – Investita mentre faceva jogging, una 23enne di Marigliano (Napoli) è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Nola. L’incidente è avvenuto questa mattina in via Variante 7 bis. La ...