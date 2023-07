Mutui | l’Abi | «Banche | aiutate le famiglie» Ridurre la rata variabile | ecco 4 strumenti

(Di giovedì 20 luglio 2023) Allungare la dudel mutuo, rinegoziarlo, verificare se sia possibile sospendere le rate utilizzando il fondo pubblico di solidarietà per chi è in difficoltà.scrive in una circolare allele misure possibili

...possibilità di ricorrere al Fondo di solidarietà per iper ...possibilità di ricorrere al Fondo di solidarietà per iper'... Misura ricordata anche nel recente memorandumdello scorso 9 .tasso variabile,'iniziativa dell'per contrastare'aumento delle ratefornisce le indicazioni alle banche sulle possibili misure da adottare per venire incontro alle famiglie che ...MILANO " Niente impegni formali, ma una moral suasion presso i propri associati .è scesa in campo sul tema del caro -, con una serie di indicazioni che ogni istituto sarà libero di accogliere o meno. Le promesse fatte dal governo due settimane fa lasciavano ...