Multe da oltre 400 euro | cosa non fare in auto per evitare sanzioni pesantissime

(Di giovedì 20 luglio 2023) Aria condizionata in macchina, occhio alle. Qualcuno dirà “Ecco, se ne sono inventata un’altra per spillarci quattrini…”. Fatto sta che l’ultima notizia sulla cara, adorata e a volte ‘necessaria’ aria fresca nella calura dell’estate non è di quelle buone. Come sottolinea FanPage “L’utilizzo dell’aria condizionata indurante l’estate può essere indispensabile, ma è importanteattenzione e rispettare le norme del Codice della strada persalate…”. Stiamo parlando diche vanno dalle 223 alle 444, quindi non parliamo di bruscolini. Ma d’altra parte il codice della strada non ammette interpretazioni o giri di parole: è vietato tenere acceso il motore adin ferma o in sosta, con l’aria condizionata accesa. ...

Per l'uomo anche5.000 euro di. Stamani il controllo del Reparto di Rifredi in via Carlo del ...... avranno tariffe ritoccate (territorio nazionale): 4,02 euro (fino a 20 grammi), 5,33 euro (i 20 grammi e fino a 100). Aumentano anche le spese di notifica per lestradali Si alzano anche ...La concentrazione di alcool nel sangue,a modificare i tempi di reazione e la percezione ... Vediamo allora quali sono i limiti di legge e a quanto ammontano le sanzioni dellequando si ...

Aria condizionata in auto: multe oltre 400 euro! Ecco quando si rischia Potenza News

Lavoravano, soprattutto nel fine settimana, in diversi locali e negozi di Monza e della Brianza, ma non avevano un contratto in regola. Sono 15 i lavoratori in nero che i militari del comando provinci ...Blitz della guardia di finanza in diversi locali, stangata per 7 datori di lavoro. Due le richieste di sospensione dell’attività imprenditoriale ...